Центробанк заговорил о новых рисках для российской экономики

Центробанк заговорил о новых рисках для российской экономики
Фото: Баранов Владимир/www.globallookpress.com
И рассказал, чем грозит самый худший

Российский Центробанк рассказал об альтернативных вариантах развития отечественной экономики. Первый предполагает сдержанный рост, второй – кризис, который может растянуться на два года.

Прогнозисты регулятора полагают, что при базовом сценарии глобальная экономика продолжит развитие текущих трендов – при которых мир не будет переживать очередной политический шок. В отсутствии соответствующих факторов ВВП России выйдет в рост на 1,-5-2,5 процента до начала 2027 года. Инфляция останется на уровне в 6,5% и достигнет максимума при показателях в 8,5-9,5 процента в 2024 году, а в дальнейшем пойдет на снижение.

Другой вариант предполагает стремление мировых стран локализации производств на собственных территориях, установление партнерских отношений из географических соображений, ограничение иностранных конкурентов в экономике. Инфляция также вернется на уровень в 4 процента в 2025 году. Однако ЦБ ужесточит монетарную политику.

Наконец, рисковый сценарий предполагает наступление нового финансового кризиса, который будет сопоставим по масштабам с кризисом 2007-2008 гг. Российская экономика, считает регулятор, еще не избавила себя от рисков дальнейшего ужесточения из-за санкций. При таком сценарии цены на нефть будут падать, экономика покажет восстановительный рост максимум в три процента к 2026 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин отреагировал на решение регулятора о повышении ключевой ставки.

Источник: Центрбанк России ✓ Надежный источник
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