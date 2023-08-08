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Во вторник, 8 августа, российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле с крупнейшими играми отечественного строительного рынка, а также с профильными чиновниками. На совещании глава государства выслушал предложения представителей отрасли и обсудил с ними ситуацию в стране.
Политик подчеркнул, что России вышла на рекордные темпы по объемам ввода недвижимости в эксплуатацию. Он отметил, что построено 102,7 миллиона квадратных метров жилья.
Кроме того, Владимир Путин отметил важнейшую роль строительной отрасли в экономике страны. С учетом возведения жилой недвижимости, объектов инфраструктуры, а также благоустройства данный сектор, по словам российского лидера, дает пять процентов ВВП.
Также на совещании в Кремле речь зашла о повышении ключевой ставки. Владимир Путин поддержал решение ЦБ РФ. Политик пояснил, что данная мера необходима для борьбы с разогревом инфляции.
Глава государства подчеркнул, что Центробанк является ключевой организацией, отвечающей за экономическую стабильность, поэтому вынужден реагировать на негативные факторы соответствующим образом.
Безусловно, Владимир Путин сегодня пользуется огромным доверием и поддержкой российского народа. Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он одержит победу на следующих выборах.
Кстати, на экономическую ситуацию в также влияют западные санкции. О перспективах их отмены рассказал экс-министр экономики Андрей Нечаев, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
НАТО весьма уязвима