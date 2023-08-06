Песков назвал победителя президентских выборов в России в 2024 году

Чиновник спрогнозировал рекордный результат

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал несколько комментариев журналистам The New-York Times, высказавшись о выборах президента России в 2024-ом году. В беседе он рассказал, что, вероятно, и станет победителем в гонке.

Чиновник уверен, что Владимир Путин наберет более 90% и снова встанет во главе государства.

"Наши президентские выборы – это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия", – приводит издание его цитату.

Также он указал, что в настоящее время причин для мирного урегулирования украинского конфликта российская сторона не видит, поэтому спецоперация будет продолжаться в обозримом будущем.

На вопрос, хочет ли Россия получить больше украинских территорий, Песков заявил, что российская сторона хочет контролировать те земли, которые вписаны в Конституцию страны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отчитал чиновников за использование канцеляризмов в речи. Он заявил, что они должны днем и ночью доносить до простого народа правоту государства и делать это понятным языком.