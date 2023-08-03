"Часто грешим": Песков публично отчитал чиновников

Представитель главы государства обратился с важной просьбой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что довольно часто чиновники при донесении своей позиции используют "птичий язык" вместо доступного русского. Подобное положение дел его не устраивает, поэтому он публично отчитал некоторых представителей власти и обратился к ним с просьбой.

Как пояснил Песков, обилие канцеляризмов только портит смысл, который чиновники пытаются донести до народа. И люди, которые смотрят выступления важных деятелей по телевизору, расстраиваются от такой манеры речи.

"Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на "птичьем языке". <...> И это то, что я не люблю", – приводит его слова RT.

Он уверен, что всегда нужно использовать "простой русский язык", чтобы потом было несложно пересказать речь чиновника.

Отдельно Песков указал, что не имеет особого значения, на каком канале ведет вещание представитель власти. Главное – смыслы, которые "должны консолидировать всю страну, все общество". По его словам, чиновники в первую очередь должны убеждать людей, что все, что делает государство – это правильно.