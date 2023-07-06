Евро за 100: чем грозит населению России рухнувший рубль

Подорожает все и почти сразу

Курс евро впервые с 2022 года оказался выше отметки в 100 рублей, параллельно растет и "американец", который при старте утренней сессии Мосбирже достиг показателя в 92,3 рубля.

По словам опрошенных экспертов, курс отразится на стоимости импортной продукции для российского потребителя. Вероятно, на ценах это скажется в самое ближайшее время.

Рост цен на импорт в таком случае является неизбежным. Значительно подорожает продукция, которые зависит от ввоза и стоимости валюты – электроника, одежда и обувь, авто, медпрепараты.

В складывающейся перспективе, полагают аналитики, подорожание может дойти до 20 процентов и даже выше.

Как отмечает "Свободная Пресса", преодолевший отметку в 100 рублей евро побил рекорд, зафиксированный в марте 2022 года. Центробанк объясняет ситуацию изменившимся торговым балансом. По словам заместителя главы финансового регулятора Ксении Юдаевой, в сравнении с 2022 году сократилось сальдо, что вызвано, в том числе, и падением российского экспорта.

"Общественная служба новостей" отмечает, ссылаясь на источники, что в течение прошлого года бюджет обеспечил себя поступлениями от невыясненных платежей суммой в 17,3 миллиарда рублей, включая налоговыми платежами по НДФЛ с суммой от пяти миллионов рублей.