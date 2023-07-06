Кремль выступил с заявлением после обвала рубля

Песков ткнул пальцем в "спекулянтов"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на новость о снижении курса российской валюты. Однако пресс-секретарь президента РФ призывает население не паниковать: подобные скачки с "отскоками назад" были и раньше.

Вместе с тем Песков напомнил, что в таких скачкообразных повышениях курсов иностранных валют всегда вероятен спекулятивный элемент, который "нельзя исключать".

В администрации президента указали, что макроэкономическая стабильность в РФ остается на прежнем уровне и не вызывает вопросов.

Напомним, в самом начале утренних торгов на Мосбирже евро побил рекорд годовой давности, преодолев отметку в 100 рублей. Доллар же поднялся выше 93 руб. Опрошенные журналистами эксперты уверены, что ситуация чревата резким подорожанием бытовой техники, медицинских препаратов, одежды и авто иностранного производства.

По словам главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, основная причина падения курса – динамика внешней торговли. Вместе с тем руководитель финансового регулятора заявила, что причин для выдумывания конспирологии и "теорий заговора" не существует – государство, по ее словам, вовсе не стремится нарастить доход от бюджета за счет девальвации, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".