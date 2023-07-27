Россияне массово избавляются от валюты: что произошло

Ситуация в финансовом секторе остается напряженной

Многие жители нашей страны внимательно следят за скачками курсов валют. Немало граждан заранее озаботились подушкой безопасности и выбрали для хранения свободных денежных средств евро и доллары. Однако заметные перемены на бирже вынудили их ринуться в обменники, чтобы снова обзавестись рублями.



Об этом сообщают эксперты, опрошенные журналистами авторитетного издания "Известия". Отмечается, что массовая продажа валюты произошла на фоне ослабления "деревянного". Такую информацию публикует интернет-издание "Общественная служба новостей".



Держатели долларов и евро рассчитывают обменять свои накопления по максимально выгодному курсу. Сейчас, когда рубль заметно ослабел, иностранную валюту можно продать с максимальной выгодой. Именно поэтому многие жители нашей страны простаивают в очередях в обменники. Некоторые эксперты считают, что в самое ближайшее время рубль снова может укрепиться, так что люди не хотят терять момент.



Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень продажи долларов и евро подскочил на 20%. Об этом сообщает телеканал "360".



К слову, недавно главе российского государства Владимиру Путину указали на неожиданный способ спасти рубль от смерти.

