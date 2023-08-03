Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах

Эксперты бьют тревогу

Минувшим днем после открытия торгов на Мосбирже российская валюта обновила свои минимальные значения с марта 2022-го года. Эксперты утверждают, что в ближайшее время падение рубля может продолжится, поскольку добыча и продажа нефти тоже идет вниз.

Как ранее сообщал телеканал "360", стоимость доллара на вечер 2 августа поднялась до 94 рублей, а евро доросло до почти 103 рублей. На этом фоне аналитики стали делать предположения, что ЦБ вскоре может повысить размер ключевой ставки, чтобы поддержать национальную валюту.

Эксперт Алексей Третьяков считает, что в августе значительная часть от нефтегазовых доходов России может быть отправлена на скупку иностранной валюты, что поможет стабилизировать курс рубля. Он выразил мнение, что остановить обвал российской валюты помогут корректировка бюджетного правила, ограничения на вывод капитала и существенное повышение ставки ЦБ РФ.

"Скорее всего, эти меры начнут обсуждаться, но не сразу. За это время курс успеет пройти отметку 100 рублей за доллар", – указал он.

Финансовый аналитик Владислав Антонов в статье для "Прайм" сообщил, что падение рублевого курса способно разогнать инфляцию на 10-12%. И это обязательно отразится на простых россиянах, поскольку приведет к росту цен.