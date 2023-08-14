Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля

Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com/
Экономисты объяснили поведение граждан

Подъем курса иностранных валют в понедельник, 14 августа, стал одной из самых обсуждаемых новостей. Стоимость доллара перевалила за 101 рубль, а евро достигло отметки в 111 рублей. Однако, учитывая обостренную ситуацию на валютном рынке, россияне повели себя неожиданным образом, считают эксперты.

Обвал рубля ранее вызывал у народа серьезное напряжение – некоторые срочно бежали в обменник или судорожно следили за курсом, указал финансист Константин Ордов. Сейчас же большинству во многом безразличны перепады на финансовых рынках.

"Для среднестатистического россиянина валютные спекуляции перестали иметь финансовый смысл", – констатировал эксперт.

По его словам, это связано с тем, что сейчас большинство банков в России не проводят операции с американской и европейской валютами, поскольку отключены от SWIFT. При этом он добавил, что многие понимают – от курса доллара зависят цены на импортные товары.

Ранее эксперты рассказали, какие меры со стороны ЦБ помогут укрепить рубль.

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник
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