Доллар побил годовой рекорд: чего ждать россиянам

Эксперты вовсю советуют ЦБ принять драконовские меры

Курс американского доллара преодолел отметку в 99 рублей, евро – 109 рублей к вечеру торгов на Московской бирже в пятницу, 11 августа. Как отмечает источник, по состоянию на 16:34 МСК валюты поднялась практически на 1,7 рубля.

Курс национальной валюты в последний рабочий день недели падает по отношению к ключевым иностранным, входящим в торги на Мосбирже, достигая очередных минимумов. Как пишет URA.ru, иностранные валюты Штатов и ЕС побили рекорд в отношении рубля с марта 2022 года.

По словам финансового аналитика Владислава Антонова, поддержку российской валюте может оказать политика Центробанка, если тот решит вновь поднять ставку. Новое давление на рубль вызвано сокращением предложения валюты на внутрироссийском рынке при высоком спросе импортеров.

Если ЦБ поднимет ключевую ставку и временно откажется от скупки валюты по бюджетному правилу, рубль получит на краткий период времени поддержку.

"Повышение ключевой ставки и жесткая риторика регулятора могут оказать поддержку рублю", – считает Антонов.

Ранее "Утро" писало, что наличный оборот продолжает приобретать всю большую популярность среди россиян.