Экономист заявил о желании ЦБ РФ обрушить экономику России

Подъем ключевой ставки - только начало

СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что российские законодатели просят регулятора снизить ставку до 4%. Однако аналитики полагают, что на ближайшем заседании Банк России может принять совсем другое решение – повысить ключевую ставку с 7,5% до 8% из-за падения курса рубля и усиления недельной инфляции. Экономист Михаил Хазин утверждает, что если будет предпринят этот шаг, то это подвердит его предположения о желании ЦБ РФ обрушить экономику России.

В беседе с "Радио 1" он выразил мнение, что главной целью регулятора является намерение не допустить экономического роста страны. Поэтому он уверен, что Банк России все же поднимет ключевую ставку.

"Чтобы поднять ставку, нужно было раскрутить инфляцию, Центробанк для этого сделал девальвацию. Девальвация произошла, цены выросли, инфляция нарастающим итогом с началом года – не больше трех процентов", – заявил он.

По словам Хазина, дальнейшим итогом политики Центробанка станут рост инфляции к концу лета и отток капитала из страны. Когда это произойдет – регулятор придумает новую инициативу, которая нанесет удар по стране. К примеру, ужесточить требования для предприятий или провести девальвацию. Экономист отметил, что и без этого оттоки капитала из России достигли рекорда.

"У них много разных инструментов остановки экономического роста в стране, они их все будут использовать",

– подытожил он.