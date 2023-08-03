Россияне бросились снимать наличные: что произошло

Показатели резко выросли в летний период

По данным ЦБ РФ за июль, россияне сняли со счетов более 390 млрд рублей. Если сравнивать с прошлым годом, показатели являются рекордными, ведь в аналогичном периоде 2022-го люди обналичили в четыре раза меньше денег – почти 98 млрд рублей.

Экономисты утверждают, что в летний сезон объемы наличности в обороте действительно вырастают, однако в этом периоде значения опередили показатели нормы. Они полагают, что во многом это связано с новой реальностью в условиях санкций, когда люди из-за блокировки российских карт вынуждены использовать в отпусках за границей наличные деньги.

Другие эксперты указывают, что в условиях растущего курса люди стараются поменять валюту. Отдельно существует вероятность, что спрос на наличку связан с остаточным шоком от июньских событий.

"Сейчас наблюдается нетипичная тенденция, за которой стоит следить, причины которой стоит анализировать", – считает управляющий директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин.

При этом в ЦБ не считают, что рост оборота наличности в российской экономике может привести к каким-то негативным последствиям. Хотя возможно, это побудит регулятора поднять ключевую ставку, чтобы люди старались хранить средства на депозитных счетах.

Ранее экономисты допустили, что в ближайшее время курс доллара может подняться до 100 рублей.