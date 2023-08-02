Курс рубля обрушил авторынок: чего ждать россиянам

Авто подорожают в цене еще на тысячи рублей

С 1 августа в России вступил в силу новый налоговый режим. Изменения, в частности, коснулись ранка автомобилей. В частности, власти страны проиндексировали так называемый утилизационный сбор.

Это налог, который взимается с производителей и поставщиков машин. Для легковушек размер размер сбора увеличился до 3,7 раза. Теперь физическим лицам придется дополнительно выкладывать на несколько тысяч рублей больше.

Что касается юридических лиц, то для них утилизационный сбор на автомобили подорожал на сотни тысяч рублей. И это еще пол беды. По рынку также бьет падающий рубль.

Исполнительный директор РОАД уверен, что два этих фактора могут привести к падению авторынка в России. Вячеслав Жигалов отметил, что, как минимум объем продаж, не вырастет, а то и снизится на 20%.

Эксперт напомнил, что участники рынка ожидали его восстановления. Динамика, по его словам, указывала на потенциальный рост продаж. Однако повышение налога в совокупности с понижением курса национальной валюты скажется на ценах для конечного потребителя.

Сильнее всего данная ситуация затронет граждан, ориентированных на автомобили среднего и эконом класса. Такое мнение озвучил вице-президент НАС Ян Хайцеэр.