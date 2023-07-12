ЦБ бьет тревогу: в экономике России возникли серьезные проблемы

ЦБ бьет тревогу: в экономике России возникли серьезные проблемы
Фото: Баранов Владимир/Globallook Press/www.globallookpress.com
Подобного не было со времен пандемии в 2020-ом

Впервые за три года профицит текущего платежного баланса страны ушел в минус. ЦБ РФ бьет тревогу из-за происходящего, постоянно публикуя отчеты и вступая в спор с представителями Кремля по поводу происходящего. Согласно данным регулятора, за период январь-июнь 2023 профицит достиг более 20 млрд долларов. Сальдо ушло на минус 1,4 млрд долларов впервые с августа 2020-го года. 

Регулятор утверждает, что это можно объяснить действием сезонного фактора, а именно объявлением российскими компаниями дивидендов, передает телеканал "360". По сообщению ЦБ, в подобных ситуациях платежный баланс всегда показывал отрицательную динамику при схожих проблемах с российским экспортом.

Наибольший дефицит выявили в балансе первичных и вторичных доходов. Первичными считаются оплата труда, инвестиционные доходы, рента, напоминает URA.RU. Ко вторичным – личные трансферты между резидентами и нерезидентами в денежной и натуральной форме. Основной причиной падения платежного баланса ЦБ называет рост выплат дивидендов от российских предприятий нерезидентов, а также рост личных трансфертов за рубеж. 

Согласно данным Центробанка, импорт в России уже восстановился, однако экспорт сокращается – к маю он уменьшился на 12%. В итоге сальдо торгового баланса составило более 6,4 млрд долларов. Регулятор утверждает, что больше всего пострадал экспорт энерготоваров, который и задает основную тенденцию.

Ранее глава ЦБ Набиуллина указывала, что именно внешняя торговля связана с падением курса рубля, хотя в Кремле с подобной оценкой не согласны, сообщает Общественная служба новостей.

Источник: ЦБ РФ ✓ Надежный источник
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