Набиуллина пообещала начать снижение ключевой ставки с марта

Страна оказалась в сложном положении

Центробанк России сделал важное заявление, которое затронет всех россиян. Страна оказалась в сложном экономическом положении, и инфляционное давление вынудило Банк России принять решительные меры в отношении ключевой ставки. Однако сегодня, 12 ноября, глава регулятора Эльвира Набиуллина поделилась позитивным прогнозом.

Как известно, 25 октября ключевая ставка была повышена на 2 процентных пункта, достигнув рекордного уровня в 21% годовых. Это значительное увеличение вызвано необходимостью стабилизировать финансовую ситуацию и сдержать рост инфляции.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не раз пояснила, что текущее повышение является вынужденной мерой. На недавней встрече с российскими парламентариями Набиуллина объявила, что с марта 2025 года Центробанк начнет постепенное снижение ставки. Это должно помочь смягчить условия для бизнеса и граждан, которым в последние месяцы пришлось столкнуться с более высокими кредитными ставками и удорожанием товаров. Сообщается, что планируемое снижение будет поэтапным, с целью достижения уровня, аналогичного показателям 2023 года.

Стоит отметить, что последствия текущего повышения ставки уже ощущаются: россиянам стоит быть готовыми к временным трудностям в виде повышенной стоимости кредитов. Обещанное снижение ставки также коснется всех, так как оказывает серьезное влияние на экономику страны.

К слову, ранее Набиуллиной предъявили обвинение, стало известно, в чем подозревают главу регулятора.