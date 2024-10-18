Россиян предупредили о необходимости избавиться от наличных доллара и евро

Предупреждение для россиян: срочно избавляемся от наличных доллара и евро
Фото: unsplash.com
Стало известно, в чем лучше хранить сбережения

Замминистра финансов России Алексей Моисеев утверждает, что иметь сбережения в иностранной валюте в наличном формате небезопасно. Он выступил с таким предупреждением для россиян, отметив, что лучше переводить все в золото.

По словам чиновника, в США и Швейцарии приняли решение ограничить прием старых банкнот. Ожидается, что скоро на аналогичный шаг пойдут и европейцы. При этом он возмутился, что в такой ситуации некоторые граждане не спешат относить свои деньги в банки, а предпочитают хранить их в "стеклянных банках в огороде".

Замминистра указывает, что все же от наличных доллара и евро нужно срочно избавиться.

"Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото", – подытожил он.

Ранее стало известно, что биржевая стоимость золота достигла нового исторического максимума, поднявшись выше $2710 за тройскую унцию.

Источник: РБК

Турецкий политик предупредил Киев о скором предательстве

Украину ждет большое разочарование

Солдаты ВСУ начали угрожать своим командирам под Харьковом

Несчастные вояки обессилили

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей