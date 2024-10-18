Россиян предупредили о необходимости избавиться от наличных доллара и евро

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Замминистра финансов России Алексей Моисеев утверждает, что иметь сбережения в иностранной валюте в наличном формате небезопасно. Он выступил с таким предупреждением для россиян, отметив, что лучше переводить все в золото.
По словам чиновника, в США и Швейцарии приняли решение ограничить прием старых банкнот. Ожидается, что скоро на аналогичный шаг пойдут и европейцы. При этом он возмутился, что в такой ситуации некоторые граждане не спешат относить свои деньги в банки, а предпочитают хранить их в "стеклянных банках в огороде".
Замминистра указывает, что все же от наличных доллара и евро нужно срочно избавиться.
"Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото", – подытожил он.
Ранее стало известно, что биржевая стоимость золота достигла нового исторического максимума, поднявшись выше $2710 за тройскую унцию.
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