Россиян предупредили о необходимости избавиться от наличных доллара и евро

Стало известно, в чем лучше хранить сбережения

Замминистра финансов России Алексей Моисеев утверждает, что иметь сбережения в иностранной валюте в наличном формате небезопасно. Он выступил с таким предупреждением для россиян, отметив, что лучше переводить все в золото.

По словам чиновника, в США и Швейцарии приняли решение ограничить прием старых банкнот. Ожидается, что скоро на аналогичный шаг пойдут и европейцы. При этом он возмутился, что в такой ситуации некоторые граждане не спешат относить свои деньги в банки, а предпочитают хранить их в "стеклянных банках в огороде".

Замминистра указывает, что все же от наличных доллара и евро нужно срочно избавиться.

"Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото", – подытожил он.

Ранее стало известно, что биржевая стоимость золота достигла нового исторического максимума, поднявшись выше $2710 за тройскую унцию.