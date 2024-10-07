Минздрав назвал физнагрузки "универсальной таблеткой" для профилактики болезней

Россиянам назвали "универсальную таблетку" для профилактики болезней
Картинка: сгенерировано ИИ
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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал россиянам "универсальную таблетку", которая способна укрепить организм и помочь в профилактике любых болезней.

Министр обратил особое внимание на важность физической активности для поддержания здоровья и профилактики заболеваний. По его словам, регулярные физические нагрузки можно считать составляющей так называемой "универсальной таблетки", которая оказывает положительное влияние на множество процессов в организме.

Руководитель главного медицинского ведомства отметил, что спортивная активность стимулирует более 35 тысяч биохимических реакций, что делает физическую нагрузку уникальным инструментом в борьбе с различными заболеваниями.

"Универсальная таблетка, если уж так говорить, то для лечения и для профилактики – это, в том числе физические нагрузки", – заявил он.

Министр подчеркнул, что в настоящее время не существует ни одной другой медицинской технологии, способной давать такой широкий и комплексный положительный эффект на организм человека.

Регулярная физическая активность укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает риск развития сахарного диабета, нормализует обмен веществ и способствует улучшению психоэмоционального состояния. Россиян призвали уделять особое внимание активному образу жизни, даже если речь идет о минимальных нагрузках, таких как ежедневная ходьба или утренняя зарядка.

Физическая активность должна быть неотъемлемой частью профилактических программ, направленных на снижение заболеваемости и увеличение продолжительности жизни населения. Активный образ жизни – это не просто рекомендация, а жизненно важный фактор, который может укрепить здоровье каждого человека.

К слову, ранее был раскрыт способ побороть тягу к сладостям.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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