Психотерапевт назвал самые опасные продукты для психики

Они могут приводить к перепадам настроения и проблемам с самооценкой

Существует несколько продуктов, которые плохо сказываются на эмоциональном и психическом состоянии человека. Психиатр Евгений Кульгавчук рассказал, какие из них представляют наибольшую опасность.

Первое место занимает алкоголь, поскольку интоксикация может приводить к зависимости и пониженному настроению. Это выражается в апатии, усталости, раздражительности, которые обусловлены нехваткой глюкозы в крови.

Также некоторые кондитерские и хлебобулочные изделия способны провоцировать развитие депрессии. Быстрые углеводы вызывают колебания настроения, ожирение, которое, в свою очередь, приводит к дополнительным проблемам с самооценкой.

Плохо сказываются на состоянии человека слишком жирные мясные блюда и фастфуд. Они долго перевариваются и отнимают слишком много энергии.

"Как правило, после плотного мясного ужина не хочется придерживаться никаких планов, воплощения идей, сон становится менее качественным А порой после тяжелых застолий человек ощущает себя немного разбитым", – говорит специалист.

По его словам, неправильное питание также снижает сексуальный потенциал у мужчин. А это приводит к проблемам с самоценкой.