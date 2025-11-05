Киев решил подождать, пока Россия дойдет до Днепра и "развалится"

Стратегия Киева в военном конфликте сводится к медленному отступлению и ожиданию краха в России, считает экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*.

Фактически, уточнил политик, ВСУ медленно отходят, чтобы российская экономика успела рухнуть до того, как ее вооруженные силы успеют добраться до Днепра.

Поэтому каждое падение города, контролируемого ВСУ, выдается как победа медийщиков Зеленского: внутреннего потребителя информации уверяют, что противник якобы теряет больше, чем теряет, а экономика России уже будто "на грани от обрушения".

Однако, отметил Арестович*, политическое руководство в РФ приняло ряд стратегических решений, которые позволили добиться качественных изменений и нарастить темпы наступления. В Киеве таких решений не было принято.

"Военно-политическое руководство ментально застряло в 2022 году и проводит ту же стратегию, давно утратившую актуальность", – критикует Арестович* Киев.

Между укреплением обороны и сохранением своей власти, считает он, Банковая выберет последнее. И подобная модель стала для Украины губительной.

Ранее Арестович* заявил, что в случае отказа Киева от мирного урегулирования с Москвой Украину в будущем ждет потеря 12 регионов. А нежелание Зеленского приведет к вынужденному соглашению с РФ, что завершится его свержением.

Американский журналист Уоррен Торнтон сообщает, что Киев искажает данные о действительных потерях ВСУ: количество свежих могил в ближайшем тылу говорит о больших потерях в рядах украинской армии.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.