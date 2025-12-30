Газманов признался, что хотел "гнать метлой" ИИ из музыкальной индустрии

"Гнать поганой метлой": Газманов высказался о внедрении ИИ в музыку
Фото: АГН Москва
Певец пересмотрел отношение к искусственному интеллекту

Внедрение ИИ и его распространение в музыкальной индустрии неизбежно. Однако человеческий талант и мышление все равно будут превалировать, считает Олег Газманов. 

При этом певец отмечает, что интерес к ИИ в музыке уже невозможно не принимать во внимание. Певец изначально воспринимал такие технологии с настороженностью и пытался "гнать поганой метлой". А затем принял как неизбежность – понял, что индустрия должна обуздать этот процесс для того, чтобы работать во благо людям, которые занимаются созданием музыки и слушают ее.

Народный артист сравнивает ИИ в музыке с появлением синтезаторов, которые изначально также не пользовались у музыкантов популярностью. В то время также говорили, что электронные клавишные – не живая музыка. А сегодня ее используют на сцене повсеместно.

Элементы ИИ в музыке существуют достаточно давно. Многие певцы прибегают к цифровой обработке вокала. Теперь разница лишь в том, что ИИ убирает посредников – тут даже больше честности, считает певец.

"И в этом даже больше честности", – подчеркнул Олег, добавив, что качество произведений с ИИ будет зависеть от уровня мастерства самих авторов.

Ранее Газманов рассказал о травме, полученной во время концерта на Камчатке.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
По теме

Кремль ответил Зеленскому на предложение подумать над "планом В"

В Москве напомнили, что Киев теряет территории

Бежавшего в Европу экс-президента Киргизии лишили всех госнаград: что известно

Ранее бывшего лидера страны признали виновным в освобождении одного из криминальных авторитетов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей