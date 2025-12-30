Газманов признался, что хотел "гнать метлой" ИИ из музыкальной индустрии

Певец пересмотрел отношение к искусственному интеллекту

Внедрение ИИ и его распространение в музыкальной индустрии неизбежно. Однако человеческий талант и мышление все равно будут превалировать, считает Олег Газманов.

При этом певец отмечает, что интерес к ИИ в музыке уже невозможно не принимать во внимание. Певец изначально воспринимал такие технологии с настороженностью и пытался "гнать поганой метлой". А затем принял как неизбежность – понял, что индустрия должна обуздать этот процесс для того, чтобы работать во благо людям, которые занимаются созданием музыки и слушают ее.

Народный артист сравнивает ИИ в музыке с появлением синтезаторов, которые изначально также не пользовались у музыкантов популярностью. В то время также говорили, что электронные клавишные – не живая музыка. А сегодня ее используют на сцене повсеместно.

Элементы ИИ в музыке существуют достаточно давно. Многие певцы прибегают к цифровой обработке вокала. Теперь разница лишь в том, что ИИ убирает посредников – тут даже больше честности, считает певец.

"И в этом даже больше честности", – подчеркнул Олег, добавив, что качество произведений с ИИ будет зависеть от уровня мастерства самих авторов.

