Ученые объяснили, почему мозг не способен делать два дела одновременно

Фото: John Campbell/commons.wikimedia.org
Наш когнитивный аппарат устает и начинает ошибаться

Мозг человека не способен выполнять две задачи одновременно – даже после длительных тренировок. К такому выводу пришли ученые из Галле-Виттенбергского университета, Университета Ферн в Хагене и Медицинской школы Гамбурга.

В трех экспериментах участникам предложили делать два дела сразу: правой рукой указывать размер быстро мелькнувшего круга, а голосом определять высоту звука (высокий, средний или низкий). Тренировки длились до 12 дней подряд.

С практикой испытуемые действительно становились быстрее и точнее – казалось, что мозг все-таки научился мультизадачности. Однако результаты показали обратное. Даже после тысяч повторений процессы не идут параллельно.

В мозге сохраняется так называемый bottleneck – ограничение на обработку информации (или когнитивных способностей, при которых мы не можем одновременно обрабатывать несколько сложных задач, что приводит к замедлению работы или необходимости последовательного переключения).

Стоит лишь немного изменить отработанную рутину (например, правила или стимулы), как количество ошибок резко растет, а выполнение задач замедляется, отмечает портал "Ридлайф.ру".

"Наш мозг мастерски выстраивает процессы в очередь, чтобы они не мешали друг другу, но у этой оптимизации есть пределы. В особенно сложных ситуациях наш когнитивный аппарат быстро устает и начинает ошибаться", – объяснил профессор Торстен Шуберт, руководитель исследования.

Ранее ученые из Университета Айовы выяснили, что даже 20 минут на велотренажере резко усиливают активность в зонах, отвечающих за память и обучение. Исследование показало: одна тренировочная сессия способна менять нейронные ритмы, а частота так называемой "ряби" в гиппокампе – маркера консолидации памяти – заметно растет.

Источник: https://www.uni-halle.de/ ✓ Надежный источник

