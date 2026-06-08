Многие в ЕС недовольны происходящим

Парламентарий Сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ выступила с резкой критикой политики Брюсселя в отношении Москвы. Государственная деятельница уверена, что европейцам намеренно навязывают искаженное представление о происходящем в нашей стране.

В интервью российским журналистам политик заявила, что евроинституты специально формируют у общества извращенный образ России и распространяют стереотипы, которые не соответствуют действительности.

"Людям транслируют искаженную картину реальности, чтобы оправдать агрессивную внешнюю политику", – негодует гражданка Румынии.

Побывавшая на ПМЭФ парламентарий отметила, что личное посещение России и работа на международных площадках позволяют увидеть ситуацию своими глазами, а не через призму публикаций западных СМИ. Она подчеркнула, что такие поездки помогают разрушать сложившиеся мифы и формировать более объективное представление о стране.

Ранее был раскрыт тайный смысл письма Зеленского Путину.