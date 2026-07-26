Холодный свекольник на кефире с огурцом и яйцом

Свекольник на кефире хорош именно в тот день, когда кухня уже нагрелась от солнца, а хочется не плиты, а холодной тарелки с хрустящим огурцом, нежной свеклой, яйцом и легкой кислинкой.

У летних супов есть особая честность: они не обещают согреть, не требуют долгой варки и не пытаются быть главным событием дня. Их сила в другом – поставить на стол миску прохлады, где свекла дает цвет, кефир собирает вкус, огурец хрустит, а яйцо делает все это не перекусом, а нормальным обедом.

Свекольник часто портят спешкой. Горячую свеклу сразу заливают кефиром, зелень режут заранее, огурец успевает отдать воду, и вместо чистого холодного супа получается усталая розовая болтушка. Здесь порядок простой: свеклу остудить, основу выдержать в холодильнике, а свежие добавки вмешать ближе к подаче.

Ингредиенты

свекла – 3 средние штуки;

кефир – 700 мл;

холодная вода или минералка без яркого вкуса – 250-300 мл;

свежие огурцы – 2 штуки;

яйца – 3 штуки;

зеленый лук – небольшой пучок;

укроп – небольшой пучок;

лимонный сок или яблочный уксус – 1-2 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по желанию;

сметана – для подачи.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Свеклу вымойте, заверните в фольгу и запеките до мягкости при 190 градусах или отварите в кожуре. Запеченная свекла получается слаще и плотнее, но для буднего свекольника подойдет и вареная. Главное – полностью остудить ее перед нарезкой.

Шаг 2

Яйца сварите вкрутую, переложите в холодную воду и очистите. Одно яйцо можно натереть в основу, остальные разрезать пополам для подачи: так тарелка выглядит собраннее, почти как у аккуратного летнего кафе.

Шаг 3

Остывшую свеклу натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Если любите более шелковистую текстуру, часть свеклы можно пробить блендером с несколькими ложками кефира, а часть оставить кусочками.

Шаг 4

Смешайте кефир с холодной водой или минералкой, добавьте свеклу, соль и лимонный сок. Попробуйте: вкус должен быть ярким, но не резким. Уберите основу в холодильник хотя бы на 40 минут, а лучше на час.

Шаг 5

Огурцы нарежьте мелкими кубиками или тонкой соломкой. Зеленый лук и укроп порубите непосредственно перед подачей, чтобы зелень не потемнела и не потеряла запах.

Шаг 6

Вмешайте огурцы и зелень в холодную основу, разлейте свекольник по тарелкам. Сверху положите половинки яиц, ложку сметаны, щепотку перца и еще немного укропа.

Что делает вкус чище

кефир лучше брать не слишком кислый, жирностью 2,5-3,2 процента;

свеклу нужно остудить полностью, иначе суп станет плоским и теплым;

огурец и зелень добавляют перед подачей, а не за полдня;

лимонный сок вводят постепенно: свекла сама по себе сладкая;

если суп густой, разбавьте его холодной водой, но не превращайте в напиток.

На следующий день свекольник становится еще насыщеннее по цвету, но огурец лучше добавлять свежий. Тогда в тарелке останется то самое летнее равновесие: прохлада, хруст и спокойная кислинка, ради которой этот суп вообще достают из холодильника.