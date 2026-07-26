Холодный свекольник на кефире с огурцом и яйцом

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У летних супов есть особая честность: они не обещают согреть, не требуют долгой варки и не пытаются быть главным событием дня. Их сила в другом – поставить на стол миску прохлады, где свекла дает цвет, кефир собирает вкус, огурец хрустит, а яйцо делает все это не перекусом, а нормальным обедом.
Свекольник часто портят спешкой. Горячую свеклу сразу заливают кефиром, зелень режут заранее, огурец успевает отдать воду, и вместо чистого холодного супа получается усталая розовая болтушка. Здесь порядок простой: свеклу остудить, основу выдержать в холодильнике, а свежие добавки вмешать ближе к подаче.
Шаг 1
Свеклу вымойте, заверните в фольгу и запеките до мягкости при 190 градусах или отварите в кожуре. Запеченная свекла получается слаще и плотнее, но для буднего свекольника подойдет и вареная. Главное – полностью остудить ее перед нарезкой.
Шаг 2
Яйца сварите вкрутую, переложите в холодную воду и очистите. Одно яйцо можно натереть в основу, остальные разрезать пополам для подачи: так тарелка выглядит собраннее, почти как у аккуратного летнего кафе.
Шаг 3
Остывшую свеклу натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Если любите более шелковистую текстуру, часть свеклы можно пробить блендером с несколькими ложками кефира, а часть оставить кусочками.
Шаг 4
Смешайте кефир с холодной водой или минералкой, добавьте свеклу, соль и лимонный сок. Попробуйте: вкус должен быть ярким, но не резким. Уберите основу в холодильник хотя бы на 40 минут, а лучше на час.
Шаг 5
Огурцы нарежьте мелкими кубиками или тонкой соломкой. Зеленый лук и укроп порубите непосредственно перед подачей, чтобы зелень не потемнела и не потеряла запах.
Шаг 6
Вмешайте огурцы и зелень в холодную основу, разлейте свекольник по тарелкам. Сверху положите половинки яиц, ложку сметаны, щепотку перца и еще немного укропа.
На следующий день свекольник становится еще насыщеннее по цвету, но огурец лучше добавлять свежий. Тогда в тарелке останется то самое летнее равновесие: прохлада, хруст и спокойная кислинка, ради которой этот суп вообще достают из холодильника.
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