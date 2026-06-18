Ситуация набирает все более пугающий оборот

На фоне беспрецедентно агрессивной антироссийской риторики на Западе начинают появляться вопросы, на которые европолитики никак не могут дать внятного ответа. Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что разговоры о войне с Москвой выглядят абсурдно, поскольку никто не способен объяснить ни цели такого конфликта, ни возможный путь к победе.

Специалист резко раскритиковал заявления западных лидеров о необходимости готовиться к противостоянию с РФ. Он подчеркнул, что воинственная риторика строится на пустых лозунгах, а не на реальном понимании ситуации.

Эксперт отметил, что потенциальное столкновение между РФ и США или РФ и НАТО принципиально отличается от мировых войн прошлого века – оно не может быть столь масштабным и должно иметь ограниченный характер. Он считает, что такие сценарии невозможно сравнивать с Первой или Второй Мировой войной.

"Как вообще может выглядеть такая война? Из-за чего вы собираетесь воевать? И как вы собираетесь в этой войне победить?" – задается вопросами он.

Аналитик подчеркнул, что западные элиты на протяжении многих лет говорят о некой российской угрозе, однако так и не смогли четко объяснить, в чем именно она заключается. Он констатировал, что политика запугивания давно подменила собой здравый анализ происходящего.

Эксперта сильно раздражает, что общественности предлагают готовиться к противостоянию, не объясняя ни причин, ни конечных целей такой стратегии. По его мнению, прежде чем говорить о конфронтации с ядерной державой, западным политикам стоило бы четко ответить на базовые вопросы о целях, рисках и последствиях подобных планов. Однако таких ответов никто не дает.

Ранее на Западе раскрыли мрачный сценарий в отношении России.