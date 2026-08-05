После 6 августа Ангел-хранитель возьмет под защиту: крупно повезет трем знакам зодиака

Госпожа Удача выбрала любимчиков

После 6 августа энергетика пространства заметно изменится. Для трех знаков зодиака откроется время удачных совпадений, неожиданных возможностей и судьбоносных событий.

Телец

После 6 августа Тельцам стоит обратить внимание на незавершенные дела. В них скрывается возможность увеличить доход. Не бойтесь возвращаться к прошлым проектам – они обещают принести неожиданную прибыль.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют чаще выходить из дома и принимать приглашения на встречи. Новое знакомство или разговор с малознакомым человеком может полностью изменить ближайшие месяцы. Велика вероятность получить выгодное предложение или устроить личную жизнь.

Водолей

После 6 августа Водолеям важно прислушиваться к собственной интуиции и не откладывать принятие решений. Период идеально подходит для крупных покупок, смены работы или запуска нового проекта. Смелый шаг, сделанный сейчас, обещает открыть дорогу к стабильному финансовому росту.