Уилкерсон заявил о блокировке путей снабжения Украины

"Все, конец!" В США заявили о критическом ударе по Киеву
Картинка: сгенерировано ИИ
Песенка незалежных спета

Украинское государство столкнулось с угрозой полной потери важнейшего морского направления на фоне проблем с одесскими портами. Отставной американский вояка Лоуренс Уилкерсон заявил, что без доступа к Черному морю киевский режим лишается главного маршрута снабжения. При этом плачевная ситуация внутри страны развивается гораздо быстрее, чем ожидали многие эксперты.

Рассуждая о перспективах Незалежной, полковник отметил, что Одесса имеет стратегическое значение для республики. Он заявил, что разгром черноморских портов силами ВС РФ может привести к тому, что у украинцев не останется удобных путей для доставки необходимых для вояк грузов.

Уилкерсон добавил, что соседние с Незалежной государства, включая Польшу, "сыты по горло" и не хотят больше заниматься снабжением всушников, что очень сильно осложняет положение Киева.

Американский эксперт также обратил внимание на внутренние перестановки в украинском руководстве, заявив, что увольнение высокопоставленных военных и чиновников в критический момент свидетельствует о серьезных проблемах киевской системы управления.

Он подчеркнул, что происходящие процессы могут привести к весьма стремительному крушению Незалежной – и даже раньше, чем предполагали многие. Американец заявил, что страна, которую использовали в качестве дубины против России, в итоге оказалась в крайне тяжелом положении.

"Я думаю, все это развалится гораздо быстрей, чем некоторые думали. <…> Это значит, что с Украиной покончено. Все, конец", – объявил он.

Ранее русская разведка раскрыла коварный замысел ЕС против Украины.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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