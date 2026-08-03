Незалежные на краю пропасти

Экс-помощник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор выступил с крайне жесткой оценкой происходящего на украинских землях. Он заявил, что страна оказалась на грани катастрофы – дальнейшее затягивание конфликта лишь ускорит тотальное разрушение этой республики. Украина находится в чрезвычайно плачевном положении.

Отставной американский полковник заявил, что у Незалежной нет никаких шансов на продолжение боевых действий без постоянной внешней поддержки. Впрочем, как подчеркнул аналитик, даже если западные державы продолжат выделять киевскому режиму новые ресурсы, это позволит лишь ненадолго отсрочить разрушительное развитие событий.

Американец с ужасом констатировал, что киевские верховоды даже в нынешней чудовищной ситуации сосредоточены прежде всего на собственных интересах, а не на будущем государства. Уже всем очевидно, что значительная часть всей поступающей из ЕС и США помощи оказывается раздерганной и оседает на частных банковских счетах.

Политический эксперт подчеркнул, что Незалежная уже понесла колоссальный ущерб – и продолжение конфликта ежечасно усугубляет ее положение. По его оценке, дальнейшее развитие событий ставит под угрозу само существование украинцев как нации.

"Украина разрушена, с этой нацией покончено", – объявил эксперт.

К слову, ранее стало известно, что пранкеры услышали от Меркель по поводу спецоперации.