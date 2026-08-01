Яблочная шарлотка с корицей из ранних яблок к чаю дома

Шарлотка из первых летних яблок получается особенно нежной, потому что в ней встречаются легкая кислинка сада, корица и самый простой домашний бисквит.

Первые яблоки не всегда красивые. Они бывают небольшими, неровными, с тонкой кожицей и кислой серединой, зато именно из них шарлотка выходит живой. Не приторной, не магазинной, а той самой, которая пахнет открытой форточкой и кухней после дождя.

Секрет здесь не в сложной технике, а в балансе. Молодые яблоки дают сок и свежую кислоту, корица делает аромат теплее, а тесто должно оставаться простым: яйца, сахар, мука и немного терпения.

Ингредиенты

летние яблоки – 5-6 штук;

яйца – 4 штуки;

сахар – 170 г;

мука – 160 г;

корица – 1 ч. л.;

разрыхлитель – 0,5 ч. л.;

соль – щепотка;

сливочное масло – для формы;

сахарная пудра – по желанию.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Яблоки очистите только при жесткой кожице. Нарежьте дольками, смешайте с корицей и оставьте на несколько минут, чтобы аромат раскрылся.

Шаг 2

Яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Если миксера нет, работайте венчиком дольше: шарлотка простит многое, но воздух ей нужен.

Шаг 3

Муку смешайте с солью и разрыхлителем, аккуратно вмешайте в яйца. Двигайтесь лопаткой снизу вверх, чтобы не осадить тесто.

Шаг 4

Форму смажьте маслом, выложите половину яблок, залейте тестом и распределите оставшиеся дольки сверху. Так яблоки будут и внутри, и на поверхности.

Шаг 5

Выпекайте при 180 градусах 35-40 минут. Дверцу духовки первые 25 минут не открывайте, иначе середина может осесть.

Маленькие хитрости

кислые яблоки можно присыпать ложкой сахара;

часть муки замените ложкой крахмала для более нежного мякиша;

не кладите слишком много корицы, она легко спорит с яблоками;

остывшая шарлотка режется аккуратнее горячей.

Эта шарлотка хороша тем, что не требует повода. Ее можно печь вечером, когда день уже выдохся, и утром находить на тарелке кусочек тихого летнего порядка.