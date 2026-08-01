Яблочная шарлотка с корицей из ранних яблок к чаю дома

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Первые яблоки не всегда красивые. Они бывают небольшими, неровными, с тонкой кожицей и кислой серединой, зато именно из них шарлотка выходит живой. Не приторной, не магазинной, а той самой, которая пахнет открытой форточкой и кухней после дождя.
Секрет здесь не в сложной технике, а в балансе. Молодые яблоки дают сок и свежую кислоту, корица делает аромат теплее, а тесто должно оставаться простым: яйца, сахар, мука и немного терпения.
Шаг 1
Яблоки очистите только при жесткой кожице. Нарежьте дольками, смешайте с корицей и оставьте на несколько минут, чтобы аромат раскрылся.
Шаг 2
Яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Если миксера нет, работайте венчиком дольше: шарлотка простит многое, но воздух ей нужен.
Шаг 3
Муку смешайте с солью и разрыхлителем, аккуратно вмешайте в яйца. Двигайтесь лопаткой снизу вверх, чтобы не осадить тесто.
Шаг 4
Форму смажьте маслом, выложите половину яблок, залейте тестом и распределите оставшиеся дольки сверху. Так яблоки будут и внутри, и на поверхности.
Шаг 5
Выпекайте при 180 градусах 35-40 минут. Дверцу духовки первые 25 минут не открывайте, иначе середина может осесть.
Эта шарлотка хороша тем, что не требует повода. Ее можно печь вечером, когда день уже выдохся, и утром находить на тарелке кусочек тихого летнего порядка.
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