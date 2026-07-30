Военная машина Киева снова атакована

Российская армия провела масштабную высокоточную операцию против военной инфраструктуры Незалежной – были нанесены удары сразу по нескольким регионам страны. Под огнем оказались аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, логистические узлы и объекты, обеспечивавшие выпуск, хранение и переброску вооружения. Мощная атака стала очередным разгромным ударом по военному потенциалу Киева.

В главном оборонном ведомстве РФ сообщили, что целью операции стали объекты, имеющие ключевое значение для обеспечения украинской армии. Министерство заявило, что бойцы ВС РФ поразили важнейшие объекты инфраструктуры врага, в частности, узлы, которые использовались для функционирования системы контроля воздушной обстановки.

Сообщается, что удары были нанесены по объектам в Киеве и Львове, а также на территории Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областей – под атаку попала инфраструктура сразу в нескольких регионах Незалежной.

Российская армия продолжает наносить удары по объектам военной инфраструктуры врага, выводя из строя предприятия, склады, аэродромы и логистические центры, которые используются для обеспечения всушников. Эти действия являются ответом на продолжающиеся террористические атаки киевского режима по мирным российским городам и гражданским объектам.

Ранее стало известно, что Нетаньяху нанес мощный удар по Зеленскому.