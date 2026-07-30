Чемпионат мира выставили на продажу: FIFA зовет частных инвесторов

FIFA хочет продать инвесторам долю в коммерческих правах чемпионатов мира, обещая федерациям миллионы и сохраняя управление мировым футболом за собой полностью.

Чемпионат мира по футболу десятилетиями воспринимался как турнир национальных сборных, принадлежащий не отдельной компании, а всему футбольному миру.

Теперь FIFA предлагает превратить его коммерческую сторону в актив, долю в котором смогут приобрести частные инвесторы.

План президента организации Джанни Инфантино предполагает создание новой компании FIFA Forward Enterprise стоимостью около 20 млрд долларов. Она должна управлять коммерческими операциями чемпионатов мира, клубных мировых первенств и других турниров.

FIFA сохранит контрольный пакет, но до 20% новой структуры планируется продать внешним инвесторам. Главным партнером проекта может стать фонд Thrive Capital, основанный Джошуа Кушнером. Финансовую организацию сделки поручат банку J.P. Morgan.

Формально речь идет не о продаже самого чемпионата мира. Кубок, правила турнира и спортивное управление останутся у FIFA.

Но коммерческие права определяют, где находятся деньги: трансляции, реклама, спонсорство, лицензирование, билеты и использование бренда.

За голос предлагают 20 миллионов долларов

Для запуска проекта необходимо одобрение большинства из 211 национальных футбольных федераций, входящих в FIFA.

Инфантино установил срок до 19 сентября. Каждой федерации, которая поддержит новую структуру, обещают единовременное финансирование в размере 20 млн долларов в рамках коммерческого цикла чемпионата мира 2030 года.

Если предложение будет отклонено, федерации получат ранее предусмотренные 10 млн долларов за четыре года.

На более длинном отрезке разница выглядит еще заметнее. Сторонникам проекта обещают около 86 млн долларов дополнительного финансирования за 12 лет против примерно 36 млн при сохранении действующей модели.

Для Англии, Германии или Бразилии такие суммы не определяют существование футбола. Но десятки небольших федераций почти полностью зависят от денег FIFA.

На них строятся стадионы, оплачивается работа сборных, развиваются детские команды и содержится национальная футбольная администрация.

Поэтому предложение Инфантино трудно рассматривать только как инвестиционный проект. Это еще и способ собрать необходимое количество голосов.

Маленькая федерация имеет такой же голос, как футбольная держава

Политическая система FIFA устроена по принципу "одна страна – один голос".

Голос небольшой островной федерации имеет тот же вес, что и голос Англии, Франции, Аргентины или Испании. Размер населения, число профессиональных клубов, телевизионная аудитория и вклад в доходы мирового футбола не учитываются.

Такая система создавалась как демократический механизм, защищающий небольшие страны от диктата богатейших футбольных держав.

Но она также позволяет руководству FIFA формировать большинство за счет финансовой поддержки федераций, которым сложно отказаться от дополнительных миллионов.

Европейские страны могут выступить против сделки, однако их всего 55 из 211 членов организации.

Даже объединившись, они не смогут самостоятельно заблокировать предложение. Для этого потребуется поддержка федераций Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

UEFA узнала о проекте из новостей

Наиболее жесткая реакция последовала из Европы.

UEFA заявила, что чемпионат мира не принадлежит руководству FIFA и потому не может быть продан без полноценного обсуждения со всеми участниками футбола.

Европейские чиновники также возмутились тем, что конфедерации, клубы, лиги и футболисты практически не участвовали в подготовке проекта.

О предложении они узнали одновременно с прессой, хотя новая компания должна управлять турнирами, стоимость которых создают именно национальные сборные, игроки, болельщики и телекомпании.

Претензии к процедуре высказали также Азиатская футбольная конфедерация и CONCACAF, представляющая Северную и Центральную Америку.

Даже организации, обычно не вступающие в открытый конфликт с Инфантино, заявили об отсутствии консультаций и понятного процесса принятия решения.

Инвестор потребует больше турниров и больше денег

Главный страх противников проекта связан с природой частного капитала.

Инвестор приобретает долю не ради сохранения футбольных традиций. Он рассчитывает вернуть вложенные средства и получить прибыль.

Для повышения стоимости новой компании FIFA придется увеличивать коммерческие доходы.

Это может означать более частые турниры, дополнительное расширение числа участников, рост стоимости билетов, увеличение рекламных пауз и использование динамического ценообразования.

Чем больше матчей проводит FIFA, тем больше она продает телевизионных прав и спонсорских пакетов.

Однако футбольный календарь уже перегружен. Клубы жалуются на усталость игроков, национальные лиги защищают собственные даты, а профсоюзы предупреждают о росте травм.

Появление инвесторов добавит еще одну силу, заинтересованную в том, чтобы футболисты играли чаще, а каждый турнир становился крупнее предыдущего.

Под угрозой окажутся турниры UEFA

Конфликт между FIFA и UEFA связан не только с вопросами собственности.

Эти организации конкурируют за деньги, внимание зрителей и место в международном календаре.

UEFA управляет Лигой чемпионов, чемпионатом Европы и другими соревнованиями, которые приносят миллиарды евро. В Европе также находятся наиболее богатые клубы, популярные национальные лиги и крупнейшие телевизионные рынки.

Если новая компания FIFA захочет увеличить прибыль, она может расширить клубный чемпионат мира, чаще проводить международные соревнования или создавать новые турниры.

Каждый дополнительный матч FIFA отнимает дату у национального чемпионата, еврокубков или отдыха футболистов.

Поэтому европейская конфедерация видит в проекте прямую угрозу собственной коммерческой системе.

FIFA обладает глобальной политической властью, но значительная часть экономической силы футбола сосредоточена именно в Европе.

Бойкот остается крайней угрозой

В европейском футболе обсуждают возможность чрезвычайного ответа, вплоть до угрозы бойкота турниров FIFA.

Подобный сценарий пока выглядит маловероятным. Чемпионат мира без ведущих европейских сборных потеряет значительную часть аудитории, но сами федерации также лишатся доходов и столкнутся с сопротивлением игроков и болельщиков.

Однако угроза имеет политическое значение.

В 2021 году объединенное давление UEFA, национальных властей и фанатов помогло остановить проект европейской Суперлиги. Несколько лет назад европейцы также заблокировали идею проводить чемпионат мира каждые два года.

Теперь противники Инфантино надеются, что публичный скандал снова заставит FIFA отступить или серьезно изменить предложение.

Инфантино называет сделку возможностью

Президент FIFA отвергает обвинения в приватизации чемпионата мира.

По его словам, новая компания является только предложением, а не обязательством. Проект должен пройти консультации, а национальные федерации смогут самостоятельно решить, принимать ли участие.

Инфантино также обещает, что внешние инвесторы не получат права вмешиваться в спортивное управление.

FIFA продолжит устанавливать правила, организовывать чемпионаты мира и принимать решения о составе турниров. Болельщики, по словам президента организации, останутся основой футбола.

Сторонники сделки считают, что частные инвестиции помогут увеличить доходы и направить больше денег на развитие игры в бедных странах.

Они указывают, что коммерческая деятельность FIFA уже давно напоминает работу крупной международной корпорации. Создание отдельной структуры может сделать ее профессиональнее и эффективнее.

Чемпионат мира уже является огромным бизнесом

Современный чемпионат мира давно существует не только как спортивное соревнование.

FIFA получает миллиарды долларов от телевизионных компаний, глобальных спонсоров, продажи билетов, гостиничных программ и лицензированной продукции.

Турнир 2026 года с участием 48 сборных стал крупнейшим в истории и дополнительно расширил коммерческие возможности организации.

Поэтому сторонники проекта задают логичный вопрос: если чемпионат мира уже является бизнесом, почему он не может использовать обычные корпоративные инструменты для привлечения капитала?

Противники отвечают, что существование коммерции не означает необходимости передавать часть собственности инвесторам.

Сегодня FIFA может отказаться от решения, если оно угрожает спортивной ценности турнира. После продажи доли у новой компании появятся акционеры, которым руководство будет обязано объяснять недостаточный рост прибыли.

Сделка может определить будущее Инфантино

Отдельные вопросы вызывает возможная роль Джанни Инфантино в новой структуре.

Его президентский срок в FIFA должен завершиться не позднее 2031 года. Однако FIFA Forward Enterprise получит соглашения с инвесторами на 12 лет.

Наблюдатели предполагают, что после ухода с поста президента Инфантино сможет возглавить коммерческую компанию как исполнительный директор или комиссар.

Подтверждений такого плана нет, но сама конструкция создает потенциальный конфликт интересов.

Действующий президент предлагает создать многомиллиардную организацию, которая может существовать дольше его мандата и обеспечить ему новую должность после завершения работы в FIFA.

Именно поэтому противники требуют раскрыть условия сделки, будущую структуру управления и обязательства перед инвесторами до проведения голосования.

Футбол решает, кому принадлежит его главный турнир

Предложение FIFA касается не только финансовой модели.

Оно ставит более широкий вопрос: кому принадлежит чемпионат мира.

Юридически турниром управляет FIFA. Экономическую стоимость создают телекомпании, спонсоры и принимающие страны. На поле играют футболисты, которых готовят и оплачивают клубы. Смысл соревнованию придают национальные сборные и миллиарды болельщиков.

Каждая из этих сторон может заявить, что без нее чемпионат мира потеряет ценность.

Но голосовать будут только национальные федерации, многие из которых одновременно зависят от денег, предложенных руководством FIFA.

Инфантино представляет проект как способ сделать футбол богаче.

Его противники считают, что организация предлагает получить деньги сегодня, отдав инвесторам право зарабатывать на турнире следующие десятилетия.

До 19 сентября федерациям придется решить, является ли чемпионат мира общим спортивным наследием или активом, долю в котором можно продать за обещание дополнительного финансирования.