Пугачеву могут выгнать из арендуемого в Юрмале дома

На долю пожилой звезды выпало немало испытаний

Привычный летний отдых Аллы Пугачевой в Юрмале оказался под угрозой. Виллу, которую бывшая примадонна отечественной эстрады вместе с семьей арендует уже около десяти лет, выставили на продажу. Новый владелец может поставить точку в этой многолетней традиции звездного проживания в роскошном особняке. Если сделка состоится, артистке, вероятно, придется искать новое место для проживания.

Сообщается, что за аренду особняка на время фестиваля Лаймы Вайкуле и последующего отдыха семейство заплатило более шести миллионов рублей. Однако владелец элитной недвижимости решил избавиться от актива. Сейчас дом находится в процессе продажи, а переговоры с потенциальным покупателем, как утверждается, уже вышли на финальную стадию.

Изначально особняк оценивали в десять миллионов евро, однако позже стоимость снизили до шести миллионов. Пока идут поиски нового хозяина, особняк регулярно показывают заинтересованным покупателям. Во время таких просмотров арендаторов могут попросить временно покинуть дом.

При этом, по некоторым данным, вероятный будущий владелец намерен использовать особняк для собственного проживания, а не сдавать его в аренду. Если сделка будет закрыта, "Женщина, которая поет" рискует лишиться гнездышка, которое на протяжении многих лет становилось ее постоянной летней резиденцией.

Несмотря на это, съезжать семья пока не собирается. По информации источника, знаменитость каждое лето приезжает именно в этот особняк уже около десяти лет и рассчитывает провести весь нынешний сезон там.

К слову, ранее появились любопытные подробности о состоянии здоровья исполнительницы.