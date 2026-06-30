СМИ назвали возможного покровителя Пугачевой и Орбакайте в России

Тайный покровитель? СМИ раскрыли, кто помогал Пугачевой и Орбакайте в России
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
Звезда отлично заработала на крупном шоу

Вокруг имени Кристины Орбакайте вновь разгораются нешуточные страсти. В прессе утверждают, что последнее выступление знаменитости в нашей стране состоялось не без влиятельной поддержки человека, который долгие годы сохранял тесные связи с бывшей примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и ее семейством.

Как сообщает "Царьград", организовать последнее шоу беглянке помогла глава Большого концертного зала "Октябрьский" в Петербурге Эмма Лавринович. По данным осведомленного источника, именно она сыграла ключевую роль в проведении выступления звезды после начала конфликта РФ с соседним государством.

Инсайдер рассказал, что эту даму долгие годы связывали дружеские отношения с "Женщиной, которая поет". Он отметил, что руководительница концертной площадки неоднократно помогала в организации выступлений членов звездной семьи, и концерт Орбакайте в БКЗ "Октябрьский" весной 2024 года был далеко не случайным. После этого выступления, состоявшегося в марте 2024 года, звезда покинула РФ и вернулась в родные США.

Ранее стало известно о проблемах исполнительницы с деньгами.

Источник: Царьград • Требует проверки
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