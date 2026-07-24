Вашингтон застал Евросоюз врасплох новыми пошлинами

Белый дом абсолютно не учитывает чужие интересы

Евросоюз оказался не готов к очередному торговому шагу вашингтонской администрации. Несмотря на действующие договоренности между сторонами, США неожиданно ввели новые пошлины против десятков торговых партнеров. Удар исподтишка вызвал резкое недовольство в Брюсселе.

Напряженность между сторонами резко усилилась из-за решения американцев установить дополнительные тарифы в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 стран. Представители американских властей уточнили, что ограничения распространяются на государства, в законодательстве которых отсутствует запрет на импорт продукции, произведенной с использованием принудительного труда.

Руководительница евродипломатии Кая Каллас заявила, что для Брюсселя такое решение стало полной неожиданностью. Она подчеркнула, что ЕС выполнял достигнутые с вашингтонской администрацией договоренности, поэтому односторонний отказ США от прежних условий стал неприятным сюрпризом.

Политик также сообщила, что власти ЕС намерены потребовать от Белого дома официальных разъяснений относительно введения новых пошлин. Кроме того, она отвергла обвинения в том, что еврозаконодательство по борьбе с использованием принудительного труда якобы имеет серьезные недостатки.

Напомним, в конце лета прошлого года американцы и европейцы объявили о рамочном торговом соглашении. Документ предусматривал отмену Евросоюзом пошлин на всю промышленную продукцию из Штатов, а американская сторона сохраняла тариф в размере 15% на большую часть товаров, поставляемых из ЕС.

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