Меркурис считает, что Одесса перестанет существовать как порт

"Перестала существовать". ЧП в Одессе породило волну ужаса на Западе
Фото: www.unsplash.com
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Городу сильно досталось

Российские удары по портовой инфраструктуре Одессы вызвали тревогу на Западе. Известный политолог из Британии Александр Меркурис заявил, что при сохранении нынешней интенсивности атак город может лишиться статуса действующего морского порта – это уже начинает сказываться на работе всей портовой инфраструктуры.

Популярный европейский аналитик отметил, что, если российские удары продолжатся в таком же темпе, Одесса в ближайшее время перестанет функционировать как полноценный порт. Он считает, что этот процесс уже запущен и последствия массированный ударов по городу становятся все более заметными.

"В скором времени Одесса перестанет существовать как работающий порт", – делится своими размышлениями британец.

Одним из подтверждений плачевного положения дел стало решение одного из крупнейших мировых контейнерных перевозчиков Maersk приостановить работу с украинским портом Черноморск в Одесской области после серии российских ударов.

В ночь на 23 июля бойцы армии РФ нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры города. В результате разгромной атаки были уничтожены объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Ранее был раскрыт истинный смысл глобальной кадровой чистки в правительстве Украины.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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