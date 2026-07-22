Политик обрушилась с критикой на власти страны

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко раскритиковала происходящее на украинских землях. Она заявила, что вместо поиска путей завершения кровавого конфликта, внимание сосредоточено на кадровых перестановках и борьбе за контроль над военными расходами. Так политик прокомментировала волну отставок в руководстве страны.

Государственная деятельница заявила, что единственным настоящим успехом для республики может стать прекращение конфликта. Однако никаких серьезных обсуждений по поводу того, как добиться мира, сейчас не ведется. Вместо этого, считает она, основная борьба развернулась вокруг того, кто будет распоряжаться военным бюджетом.

Накануне Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Его место занял Михаил Драпатый.

Также недавно был уволен министр обороны страны Михаил Федоров. Это очень не понравилось некоторым украинцам – в ряде городов вспыхнули митинги несогласных с кадровой политикой киевских властей.