Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта

В Кремле заявили, что ключ к завершению конфликта – не в кадровых перестановках в украинском руководстве, а в появлении человека, который будет готов взять на себя политическую ответственность за принятие решений. По словам представителей российских властей, именно это является главным условием для перехода к мирному урегулированию и завершению спецоперации.

Так, официальный представитель администрации главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о возможной смене министра обороны Украины, обозначил, что Москва не связывает перспективы окончания конфликта с конкретными кадровыми назначениями.

Он заявил, что для российской стороны принципиально важно, чтобы в Киеве появился политик, готовый принять ответственное решение, способное привести к мирному урегулированию и завершению специальной военной операции.

Заявление Пескова прозвучало на фоне масштабных кадровых изменений в украинской власти. Ранее Владимир Зеленский объявил о намерении обновить состав правительства. После этого Верховная рада отправила кабмин в отставку.

Параллельно продолжаются обсуждения возможной смены руководства Министерства обороны Украины. По имеющимся данным, причиной вероятной отставки Михаила Федорова стали претензии со стороны Зеленского, который возложил на него ответственность за провал реформы военкоматов. Этот шаг уже вызвал бурную реакцию в украинском обществе.