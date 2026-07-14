Бессердечные начальники готовы на все

В всушных рядах разгорается новый скандал. По данным наших силовиков, командиры 101-й отдельной бригады теробороны вместо того, чтобы признавать реальные потери, массово оформляют скончавшихся вояк как дезертиров. Очевидно, что подобная практика свидетельствует о крайне тяжелом положении подразделений и попытках скрыть истинные масштабы происходящего.

Сообщается, что родня бойцов 101-й бригады в соцсетях жалуется на большие потери подразделения в районе Уланово под Сумами. При этом, как выяснила российская сторона, командование пытается скрыть число погибших, оформляя их как самовольно оставивших часть.

В результате бойцы, сложившие головы на передовой, в документах вдруг превращаются в "сбежавших". Куда прячут их трупы, остается загадкой. Многие жалуются, что павших украинцев так и оставляют на поле боя.

Ранее сообщалось, что для восполнения нехватки личного состава начальники этой бригады также занимаются поиском и вербовкой дезертиров через соцсети. Все это говорит о глубоких кадровых проблемах в подразделении и о попытках любыми способами скрыть реальные масштабы потерь.

К слову, ранее издевательская выходка Зеленского вызвала бешенство в Киеве. Аналитики с ужасом наблюдают за тем, что творит бывший комик.