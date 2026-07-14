Соскин осудил Зеленского за поездку в Париж на фоне "горящей" Одессы

"Это возмутительно": Зеленский получил удар из Киева после ЧП в Одессе
Владимир Зеленский. Фото: The Presidential Office of Ukraine/wikimedia.org
Народ и экспертное сообщество крайне недовольны поступками киевского верховода

Французское "турне" Владимира Зеленского на фоне последних событий в Одессе вызвало волну резкой критики на украинских землях. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в такой ситуации глава Незалежной должен был находиться рядом с жителями страны, а не участвовать в зарубежных мероприятиях.

Аналитик открыто раскритиковал решение бывшего комика отправиться в Париж после успешных ударов ВС РФ по одесской военной инфраструктуре. Он заявил, что в условиях чрезвычайной ситуации глава государства должен был лично приехать в город, а не проводить время на международных встречах – такой шаг выглядел бы гораздо более уместным и продемонстрировал бы людям поддержку.

"Ситуация просто возмутительная, друзья. Зеленский укатил в Париж на очередное свидание, пока Одесса в огне после успешных действий России", – сетует политолог.

Эксперт также в целом сильно сомневается в эффективности очередной встречи так называемой "коалиции желающих" и уверен, что подобные переговоры не способны изменить ситуацию. Он добавил, что на фоне правительственного кризиса и роста цен украинским властям следовало бы сосредоточиться на внутренних проблемах и активнее общаться с гражданами, а не делать ставку на зарубежные визиты.

Напомним, участники "коалиции желающих" собрались во французской столице для обсуждения дальнейшей поддержки киевского режима. А недавно Армия РФ нанесла удары по объектам перегрузочного центра, резервуарам с горюче-смазочными материалами в Черноморске, а также по инфраструктуре транспортного узла компании "Одтранс" в Одессе.

Ранее Соскин назвал издевательством увольнение Зеленским Свириденко.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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