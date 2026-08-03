Супруга Курбана Омарова написала заявление из-за удержания силой

Удерживали против воли: в семье экс-мужа Бородиной произошел жуткий инцидент
Курбан Омаров с женой. Фото: соцсети
Скандальную ситуацию активно обсуждают в прессе

Вокруг семейства экс-возлюбленного Ксении Бородиной Курбана Омарова разгорелся большой скандал. После сообщений о том, что его новую жену Валерию якобы увезли правоохранители, бизнесмен выступил с опровержением и заявил, что женщина сама отправилась в отдел МВД, чтобы добиться возбуждения дела из-за незаконного удержания.

Предприниматель сообщил, что никакого ареста не было. Он уточнил, что девушка по собственной инициативе приехала в ОМВД, где подала заявление по статьям о незаконном лишении свободы и самоуправстве. Бизнесмен добавил, что ранее четверо мужчин, как он утверждает, удерживали его супругу в рабочем кабинете против ее воли.

Недовольный шоумен также резко высказался в адрес блогера Марины Ильиной, из-за которой начался весь сыр-бор. Мужчина обвинил ее в попытке заработать популярность на "разоблачении" его жены. По его словам, девушка пришла на консультацию по вопросам косметологии, после чего публично поставила под сомнение квалификацию Валерии и наличие у нее необходимого медицинского образования.

Предприниматель отверг эти обвинения и заявил, что его супруга имеет профильное медицинское образование и ведет профессиональную деятельность в полном соответствии с российским законодательством. Он также добавил, что все используемое в кабинете оборудование сертифицировано и имеет необходимые документы, подтверждающие законность его применения.

К слову, ранее Ксения Бородина попала в сложную ситуацию в Татарстане.

Источник: Super ✓ Надежный источник
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