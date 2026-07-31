Обманувший Долину мошенник ушел на СВО

История с квартирными мошенниками продолжает будоражить публику

В громком деле о многомиллионном мошенничестве против Ларисы Долиной произошел неожиданный поворот. Один из фигурантов, которых звезда требует привлечь к ответственности за ущерб в размере 176 миллионов рублей, отправился в зону спецоперации после подписания контракта с военным министерством, из-за чего судебный процесс в отношении него оказался поставлен на паузу – мужчина исчез из списка ответчиков.

Один из столичных судов вновь вернулся к рассмотрению иска знаменитости. Звезда добивается взыскания с участников преступной схемы потерянных денег, однако теперь дело будет рассматриваться не в полном составе.

Во время заседания выяснилось, что один из ответчиков – Дмитрий Леонтьев – заключил контракт с Министерством обороны и убыл для прохождения службы в зоне проведения спецоперации. После этого суд принял решение вывести его из текущего разбирательства: требования к нему выделили в самостоятельное производство, рассмотрение гражданского иска в этой части временно остановили.

Представители певицы поддержали такой порядок рассмотрения и сами обратились в суд с соответствующим ходатайством. Возражений против выделения требований к Леонтьеву в отдельное производство с их стороны не последовало.

Разбирательство в отношении остальных ответчиков – Артура Каменецкого, Анжелы Цырюльниковой и Андрея Основы – продолжается. Однако поставить точку в процессе пока не удалось: слушание перенесли на 21 августа, поскольку часть фигурантов, находящихся в местах лишения свободы, не была надлежащим образом уведомлена о дате заседания.

К слову, недавно певица вдруг объявила, что "всех прощает".