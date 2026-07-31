Огонь у ворот: семья Клуни покинула дом в Провансе

Джордж и Амаль Клуни покинули дом в Провансе из-за пожара, пообещав помочь Бриньолю восстановиться независимо от судьбы поместья.

Лесной пожар на юге Франции заставил Джорджа и Амаль Клуни вместе с детьми покинуть дом, который семья в последние годы называла своим главным убежищем от публичности.

Актер, его жена – специалист по международному праву и правам человека – и их девятилетние близнецы Александр и Элла эвакуировались из поместья рядом с городом Бриньоль в департаменте Вар. Семья уехала заранее, пока огонь продолжал распространяться по окрестностям.

В письме мэру города Дидье Бремону Клуни признался, что не знает, сохранится ли их дом. При этом супруги пообещали участвовать в восстановлении Бриньоля и помогать местным жителям независимо от того, насколько сильно пострадает собственность семьи.

Пожар подошел к жилым кварталам

Возгорание в районе Бриньоля началось в среду и охватило около 100 гектаров. Огонь быстро приблизился к жилым территориям, поэтому власти организовали эвакуацию сотен человек.

К четвергу пожар удалось взять под контроль, после чего приблизительно 700 жителей получили разрешение вернуться домой. Однако угроза для отдельных участков и оценка ущерба сохранялись, поскольку огонь мог повредить дома, сельскохозяйственные земли и коммуникации.

Для региона Вар подобные пожары особенно опасны летом. Лесные массивы здесь соседствуют с виноградниками, небольшими городами, туристическими объектами и отдельными поместьями, к которым ведут узкие дороги.

Когда огонь распространяется при сухой и жаркой погоде, эвакуацию приходится проводить до того, как станет ясно, какие здания действительно окажутся на пути пламени.

Поместье стало для семьи настоящим домом

Клуни приобрели владение в Бриньоле в 2021 году. Стоимость сделки оценивалась примерно в 9 млн евро.

Поместье расположено в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег и включает жилой дом, виноградники и обширную территорию. Со временем семья стала проводить там значительную часть года, предпочитая сельскую жизнь постоянному вниманию прессы в крупных городах и на курортах.

Для Джорджа Клуни французский дом оказался не просто очередным объектом недвижимости. Актер неоднократно объяснял, что ценит возможность дать детям более спокойную жизнь вдали от папарацци и голливудской среды.

Именно поэтому письмо мэру звучало не как заявление знаменитого владельца, переживающего за дорогое имущество, а как обращение жителя, который не отделяет судьбу своего дома от судьбы всего города.

Клуни стали французами за несколько месяцев до пожара

В декабре 2025 года Джордж и Амаль Клуни, а также их двое детей официально получили французское гражданство. Решение было закреплено указом о натурализации, опубликованным во французском правительственном издании.

Клуни ранее говорил, что его привлекают французская культура и правила, ограничивающие вмешательство прессы в частную жизнь детей знаменитостей.

Эвакуация произошла вскоре после того, как семья юридически закрепила связь со страной. Теперь обещание участвовать в восстановлении Бриньоля выглядит продолжением решения окончательно встроиться в местную жизнь, а не оставаться временными иностранными владельцами.

Знаменитость не дает защиты от природной катастрофы

История Клуни привлекла международное внимание благодаря известности семьи, однако сама эвакуация ничем принципиально не отличалась от положения сотен других жителей.

Лесной пожар не учитывает стоимость недвижимости, гражданство или общественный статус владельца. Решение об отъезде принимается исходя из направления ветра, скорости распространения огня и возможности безопасно покинуть район.

Для спасательных служб крупное частное поместье также может стать дополнительной сложностью. Обширная территория, растительность и удаленность отдельных построек требуют времени и ресурсов, а защита одного объекта не должна мешать эвакуации населенных кварталов.

Поэтому семья покинула дом, не дожидаясь гарантированного ответа на вопрос, будет ли он поврежден.

Письмо оказалось важнее судьбы виллы

В сообщениях о происшествии внимание быстро сместилось к стоимости поместья и возможному ущербу. Но главный смысл обращения Клуни заключался не в беспокойстве за недвижимость.

Актер подчеркнул связь семьи с Бриньолем и готовность помогать городу после пожара. Такой жест имеет практическое значение: восстановление после природных катастроф включает не только ремонт сгоревших домов, но и поддержку местного бизнеса, фермеров, коммунальной инфраструктуры и людей, временно оставшихся без жилья.

Публичное обещание известной семьи также способно привлечь внимание благотворительных организаций и частных доноров к проблемам небольшого французского города.

Дом Клуни может уцелеть или получить повреждения. Но пожар уже изменил отношение семьи к месту, которое было выбрано ради тишины и безопасности.

Прованс оказался для них не декорацией и не сезонным курортом, а домом, который приходится защищать и восстанавливать вместе с соседями.