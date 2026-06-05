Соседов рассказал, кто занял место Shaman на сцене

Некоторые считают, что эпатажный блондин уже не так популярен

Позиции Shaman на российской сцене уже не выглядят такими незыблемыми, как раньше. Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что зрительский интерес к Ярославу Дронову постепенно угасает, а его место среди молодых звезд занял Ваня Дмитриенко.

Эксперт обратил внимание на то, что Дмитриенко сегодня привлекает публику не только своими песнями, но и яркой индивидуальностью. По мнению критика, молодой исполнитель оказался гораздо ближе к аудитории и лучше чувствует современные музыкальные тенденции.

В то же время Shaman, считает эксперт, столкнулся с серьезной проблемой. По его оценке, артист делает ставку на скандальные инфоповоды и любит громкие обсуждения своей персоны, а вот публика ждет в первую очередь сильных музыкальных работ.

"Shaman теряет интерес, потому что пытается устроить хайп на любом поводе", – отметил эксперт.

Критик и раньше говорил о снижении популярности исполнителя. Он подчеркнул, что артист такого уровня обязан регулярно радовать поклонников новыми хитами и постоянно поддерживать живой контакт со своей аудиторией. В противном случае даже такой оглушительный успех может оказаться недолговечным.

К слову, ранее артист помог деньгами пенсионерке. Пожилая женщина торговала на улице.