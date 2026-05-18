SHAMAN помог деньгами пенсионерке

Пожилая женщина торговала на улице

Популярный исполнитель SHAMAN растрогал прохожих неожиданным поступком во время прогулки по городу. Как сообщает пресса со ссылкой на очевидцев, артист заметил пожилую женщину, которая продавала на улице небольшие брелоки, и решил ей помочь.

Музыкант подошел к пенсионерке и передал ей крупную сумму денег. По словам свидетелей, женщина была настолько тронута вниманием артиста, что с трудом сдерживала слезы. В ответ она вручила звезде одну из своих поделок, сказав, что это талисман на удачу.

Очевидцы также рассказали, что позже пообщались с пенсионеркой, и она призналась, что сразу узнала известного исполнителя.

Ярослав Дронов всего за несколько лет сумел ворваться на российскую музыкальную сцену и очень быстро стал одним из самых популярных артистов страны. Его песни за короткое время начали набирать миллионы просмотров, а концерты собирают полные залы в разных городах РФ. Такую популярность молодой человек, в основном, получил благодаря патриотическим композициям.