Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Приготовить вкусный "Медовик" можно быстро и без раскатки коржей – всего 12 минут и десертом можно будет угостить домашних. Делимся простым пошаговым рецептом идеального торта к чаю.
Для крема
1. На слабом огне топим масло с сахаром и медом. До кипения не доводим.
2. Добавляем соду и варим до появления коричневого оттенка. Солим и даем остыть.
3. После вводим яйца по одному, постоянно помешивая.
4. Следом идет мука, все смешиваем до однородности.
5. Распределяем по противню и выпекаем 11-12 минут при 180 градусах.
6. Взбиваем сливки, добавляем ванильный сахар, сахарную пудру, сметану.
7. Чернослив мелко нарезаем и добавляем в крем.
8. Получившийся корж режем на четыре части и собираем торт.
Десерт можно есть сразу, но он будет еще вкуснее и насыщеннее, если дать ему постоять в холодильнике 3-4 часа. Приятного аппетита!
Москву принуждают действовать решительно и нанести удар по Вашингтону при необходимости
Лидер уверен, что нанес по организации сокрушительный удар