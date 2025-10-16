Готово за 12 минут: рецепт вкусного и простого "Медовика" к чаю

Готово за 12 минут: рецепт вкусного и простого "Медовика" к чаю
Кадр видео
Десерт произведет неизгладимое впечатление на домашних

Приготовить вкусный "Медовик" можно быстро и без раскатки коржей – всего 12 минут и десертом можно будет угостить домашних. Делимся простым пошаговым рецептом идеального торта к чаю.

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 180 граммов.
  • Сахар и мед – по 120 граммов.
  • Сода – 1 чайная ложка.
  • Яйцо – 4 штуки.
  • Мука – 300 граммов.

Для крема

  • Сливки 33% – 0,5 литра.
  • Сметана – 0,5 килограмма.
  • Чернослив – 130 граммов.
  • Сахарная пудра – 80 граммов.
  • Ванильный сахар – 20 граммов.

Пошаговый рецепт приготовления "Медовика" за 12 минут

1. На слабом огне топим масло с сахаром и медом. До кипения не доводим.

2. Добавляем соду и варим до появления коричневого оттенка. Солим и даем остыть.

3. После вводим яйца по одному, постоянно помешивая. 

4. Следом идет мука, все смешиваем до однородности.

5. Распределяем по противню и выпекаем 11-12 минут при 180 градусах.

6. Взбиваем сливки, добавляем ванильный сахар, сахарную пудру, сметану.

7. Чернослив мелко нарезаем и добавляем в крем.

8. Получившийся корж режем на четыре части и собираем торт. 

Десерт можно есть сразу, но он будет еще вкуснее и насыщеннее, если дать ему постоять в холодильнике 3-4 часа. Приятного аппетита! 

