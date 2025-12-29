Бежавший в Европу экс-президент Киргизии лишен всех госнаград

Ранее бывшего лидера страны признали виновным в освобождении одного из криминальных авторитетов

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев потерял все государственные награды, решение принято указом главы республики Садыром Жапаровым. Документ опубликован на официальном сайте президента Кыргызстана.

Таким образом, Жапаров подписал указ во исполнение приговора, вынесенного Первомайским районным судом Бишкека в июне 2025 года. Приказы о награждении бывшего президента также признаны аннулированными.

Атамбаев передал президентские полномочия своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017-м по итогам выборов президента страны. Однако члены команды бывшего президента стали фигурантами уголовных дел. Атамбаева лишили статуса бывшего президента, обвинив в ряде тяжких и особо тяжких преступлений. Сам Атамбаев называл все обвинения в свой адрес носящими политическую подоплеку.

Спустя два года местные спецслужбы задержали Атамбаева в его резиденции в 20 км от Бишкека, применив спецсредства. В ответ сторонники Атамбаева открыли огонь. Он сдался силовиками лишь на вторые сутки. Один спецназовец погиб.

В 2023-м Атамбаеву разрешили покинуть страну для прохождения лечения в Испании. Назад он не вернулся. В апреле 2025-го ему заочно предъявили обвинение по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, однако без вынесения наказания за отсутствием срока давности. Спустя два месяца суд заочно приговорил его к 11,6 года заключения по событиям в селе Кош-Тай, где штурмовали его резиденцию.