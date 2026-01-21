Продюсер Рудченко раскрыл гонорар Пугачевой за выступление на частной вечеринке

Ценник будет фантастически завышен

Алла Пугачева может запрашивать за выступление на частных вечеринках около 100 млн рублей, считает продюсер Павел Рудченко. По мнению музыкального критика, о полноценном возвращении бывшей примадонны на сцену нечего и говорить. А вот частные заказы не исключены.

Ранее Mash сообщал, что певица готова вернуться на сцену летом 2026 года – за пределами России. Пугачева не побрезгует даже квартирниками. Но до этого времени Алла будет предоставлена исключительно себе и семье. За время, проведенное на Кипре, у нее накопилось немало материала.

Гонорар, считает Рудченко, будет необоснованно завышен – просто из-за того, что многие захотят получить то, что недоступно.

"Я думаю, что ее ценник будет переваливать за 100 млн рублей. О большом возвращении Пугачевой на российскую эстраду я даже и не думаю", – высказался Павел.

Даже при всем желании, добавил он, певица не сможет работать в прежнем темпе – Пугачева уже достигла 76-летия.

Ранее журналист Армен Гаспарян признался, что испытывает чувство жалости к Пугачевой, пояснив, что внутренний разрыв с родной страной станет тяжким бременем для любого человека.