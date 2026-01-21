Продюсер Рудченко раскрыл гонорар Пугачевой за выступление на частной вечеринке

Фото: АГН Москва
Ценник будет фантастически завышен

Алла Пугачева может запрашивать за выступление на частных вечеринках около 100 млн рублей, считает продюсер Павел Рудченко. По мнению музыкального критика, о полноценном возвращении бывшей примадонны на сцену нечего и говорить. А вот частные заказы не исключены.

Ранее Mash сообщал, что певица готова вернуться на сцену летом 2026 года – за пределами России. Пугачева не побрезгует даже квартирниками. Но до этого времени Алла будет предоставлена исключительно себе и семье. За время, проведенное на Кипре, у нее накопилось немало материала.

Гонорар, считает Рудченко, будет необоснованно завышен – просто из-за того, что многие захотят получить то, что недоступно.

"Я думаю, что ее ценник будет переваливать за 100 млн рублей. О большом возвращении Пугачевой на российскую эстраду я даже и не думаю", – высказался Павел.

Даже при всем желании, добавил он, певица не сможет работать в прежнем темпе – Пугачева уже достигла 76-летия.

Ранее журналист Армен Гаспарян признался, что испытывает чувство жалости к Пугачевой, пояснив, что внутренний разрыв с родной страной станет тяжким бременем для любого человека.

