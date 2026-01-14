Зарубина раскрыла главное отличие Пугачевой от остальных звезд в 1970-е

О вокале тут речь не идет, считает певицы

Певица Ольга зарубина считает, что вокальные способности Аллы Пугачевой заметно отличались от того, что выдавали звезды эстрады в 1970-е годы. Остальные коллеги по сцене пели камерно – а вот бывшая примадонна брала слушателя больше драматургией, чем вокалом.

У певицы, считает Зарубина, не было такого "космического вокала", как у Селин Дион и Уитни Хьюстон. Пугачева скорее декларировала текст как актриса – тем и выделялась.

"О вокале тут не идет речь", – считает Ольга.

Исполнительница хита "На теплоходе музыка играет", реагируя на словамузыкального журналиста Артура Гаспаряна, вступилась за певцов советской эстрады: Людмила Сенчина обладала нежнейшим и мягким тембром. Сильной внутренней энергетики, от которой бы тряслись стены, не было, но она, впрочем, была и не рокером.

"Нельзя так говорить [оскорбительно о представителях советской эстрады]. Иосиф Кобзон был исполнителем, отражающим собственное время. Слушателям нравилось", – приводит "Абзац" слова Ольги.

Комментируя слова Гаспаряна, который раскритиковал советскую эстраду и отвел Пугачевой первое место и заявил о ее исключительности, Ольга заявила, что его мнение нельзя принимать в счет – тот влюблен в музыку бывшей примадонны.

Продюсер Павел Рудченко ранее оценил новую песню Пугачевой, где та говорит, что не опускает руки и продолжает держаться. По его словам, композиция напоминает хиты тридцатилетней давности с общечеловеческим посылом, а сама Алла выдала "середнячок".