Максим Галкин* решил оставить семью в Новый год из-за корпоративов

Шоумен пытается добыть денег

Максим Галикн* не будет проводить Новый год вместе с семьей – у комика-иноагента запланированы корпоративы. Во время выступления мужа на Кипре Алла Пугачева будет проводить праздник с детьми. Об этом сообщает Shot.

Так, у Галкина* запланировано два выступления: в новогоднюю ночь на 31 декабря и 1 января. Оба раза Максим появится на частных вечеринках.

А уже после шоумен сможет полноценно расслабиться на полторы недели. 12 января он даст концерт в Берлине. Уточняется, что Галкин* готов оставить отдых в любой момент и даже пожертвовать временем с семьей, чтобы отработать еще на корпоративах.

Ранее Пугачева рассказала в одном из недавних интервью, как покинула Россию вместе с детьми: собрали чемоданы, "позвонили папе" и предупредили, что выезжают. С собой у них было 30 тысяч долларов – с этими деньгами они улетели в Израиль. Сама ситуация, заявила певица, стала для нее "острой болью". Поэтому она, чувствуя обиду за супруга, призвала также объявить ее иностранным агентом.

*признан иностранным агентом решением Минюста