Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Европейским чиновникам не стоит рассчитывать на место в переговорном процессе по Украине: официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит в этом пользы и необходимости для себя.
По его словам, от европейцев действительно поступали сигналы, что они хотели бы сесть за стол переговоров. Но в Кремле эти поползновения пресекли на корню. Никаких мест и никаких голосов – Европа остается за дверью.
"<...> они, дескать, хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем необходимым и целесообразным",– отметил пресс-секретарь главы РФ.
Это уже не первый подобный сигнал Европе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков фактически повторил ту же мысль: Москва не намерена обсуждать с европейцами их "право голоса". По данным Financial Times, в феврале советники Макрона приезжали в Москву, чтобы прощупать почву, но нарвались на жесткий отказ с крайне недвусмысленным ответом.
Европаже считает, что ее мнение необходимо услышать всем. Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что у ЕС есть собственные требования к Москве, и настаивала, что всем участникам переговорного процесса "нужно согласие европейцев".
У Тегерана есть свои спецслужбы, которые легко "бьют" по ответственным лицам
Местные власти в тихой панике: свои же все больше смотрят в сторону Москвы