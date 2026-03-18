Кремль заявил, что Европе не светит "место за столом" переговоров по Украине

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin.ru
Москва не видит в переговорах с Брюсселем на эту тему никакой необходимости

Европейским чиновникам не стоит рассчитывать на место в переговорном процессе по Украине: официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит в этом пользы и необходимости для себя.

По его словам, от европейцев действительно поступали сигналы, что они хотели бы сесть за стол переговоров. Но в Кремле эти поползновения пресекли на корню. Никаких мест и никаких голосов – Европа остается за дверью.

"<...> они, дескать, хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем необходимым и целесообразным",– отметил пресс-секретарь главы РФ.

Это уже не первый подобный сигнал Европе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков фактически повторил ту же мысль: Москва не намерена обсуждать с европейцами их "право голоса". По данным Financial Times, в феврале советники Макрона приезжали в Москву, чтобы прощупать почву, но нарвались на жесткий отказ с крайне недвусмысленным ответом.

Европаже считает, что ее мнение необходимо услышать всем. Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что у ЕС есть собственные требования к Москве, и настаивала, что всем участникам переговорного процесса "нужно согласие европейцев".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
