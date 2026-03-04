Демилитаризованный кордон увеличивается только в сторону Киева, напомнили в РФ

Владимир Зеленский заявил, что на территории России необходимо сформировать буферную зону, которая должна действовать в направлении Харьковской области.

"Вот если такая буферная зона будет, то никакая артиллерия не будет долетать", – заявил он.

По словам главы киевского режима, для ВСУ создание "пояса безопасности" остается одной из ключевых задач.

На идею Зеленского отреагировал депутат Алексей Чепа, заявив, что тому, однако, придется формировать буферную зону на своей территории: нужно будет отводить ВСУ из Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Именно в таком случае, говорит парламентарий, украинские войска останутся в недосягаемости от российской артиллерии и дронов, а ВСУ не дотянутся до территории России.

"И чем дольше Зеленский сопротивляется продвижению мирных переговоров, тем эта буферная зона больше продвигается вглубь Украины", – отметил спикер.

Планы Киева по формированию "мертвой зоны" глубиной в 50 км с применением дронов вдоль всей линии фронта комментировал ранее военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, Россия охотится за "дроноводами" противника, выводя из строя каждый день по несколько расчетов. И планы Киева остаются лишь планами.